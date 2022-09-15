Аспиликуэта: «После ничьи с «Зальцбургом» нам нужно работать усерднее, чтобы выйти из группы»

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта опасается, что его команда может не выйти в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, что в двух турах группового этапа «синие» добыли всего одно очко в матча с «Динамо» Загребом и «Зальцбургом».

«После поражения в первой игре мы были в тяжёлом положении, и теперь оно немного хуже, но всё ещё в наших руках. После ничьи с «Зальцбургом» нам нужно работать усерднее, чтобы выйти из группы», – сказал Аспиликуэта в интервью после вчерашнего матча.

В прошлом сезоне «Челси» дошёл до четвертьфинала Лиги чемпионов, а год назад – выиграл турнир под руководством Томаса Тухеля.