Тухель хотел бы продолжать работать в АПЛ

Бывший тренер «Челси» Томас Тухель ещё не покинул Лондон, так как надеется получить работу в одном из английских клубов. По информации от журналиста Мэтта Лоу, у немца есть право 90 дней легально находиться на территории Великобритании. Если за этот срок Тухель не найдёт новый клуб, то будет вынужден вернуться в Германию.

Напомним, что услугами Тухеля ранее интересовалась мюнхенская «Бавария». Немецкий специалист уже не работает в Бундеслиге с 2018 года, когда покинул дортмундскую «Боруссию».

Тухель за полтора года в «Челси» выиграл с клубом Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В своём прощальном письме Томас заявил, что разочарован решением руководства с ним расстаться.