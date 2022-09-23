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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель хотел бы продолжать работать в АПЛ

 
23 Сентября 2022 • 13:42 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
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01.10 17:00

Бывший тренер «Челси» Томас Тухель ещё не покинул Лондон, так как надеется получить работу в одном из английских клубов. По информации от журналиста Мэтта Лоу, у немца есть право 90 дней легально находиться на территории Великобритании. Если за этот срок Тухель не найдёт новый клуб, то будет вынужден вернуться в Германию.

Напомним, что услугами Тухеля ранее интересовалась мюнхенская «Бавария». Немецкий специалист уже не работает в Бундеслиге с 2018 года, когда покинул дортмундскую «Боруссию».

Тухель за полтора года в «Челси» выиграл с клубом Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В своём прощальном письме Томас заявил, что разочарован решением руководства с ним расстаться.

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Челси Томас Тухель
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
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