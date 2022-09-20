Рюдигер: «В прошлом сезоне брат заставил меня выложиться на максимум в матче «Реалом», чтобы показать свой уровень»

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер рассказал о подробностях своего перехода в «королевский клуб». Немец отметил, что небольшую роль в этом сыграл его брат.

«Когда «Челси» проиграл «Реалу» в первом четвертьфинале Лиги чемпионов, мой брат сказал мне: «Ты должен выложиться на максимум в ответном матче, чтобы показать им свой уровень». Это немного запутало мне голову, но в конце апреля интерес «Реала» стал уже конкретным», – цитирует Рюдигера Sport 1.

Напомним, что Рюдигер уже успел отметиться дебютным голом за «Реал» в чемпионате Испании. Немец присоединился к команде Карло Анчелотти на правах свободного агента.