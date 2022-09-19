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Фройнд очень близок к назначению на пост спортивного директора «Челси»

 
19 Сентября 2022 • 10:12 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
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01.10 17:00

Спортивный директор «Зальцбурга» Кристоф Фройнд находится в шаге от того, чтобы занять аналогичную должность «Челси». По информации от журналиста Мэтта Лоу, для назначения австрийца уже почти всё готово.

«Зальцбург» осведомлён о ходе переговоров между Фройндом и «Челси». Кристоф ранее дал интервью, в котором не стал исключать свой переезд на «Стэмфорд Бридж».

Напомним, что пост спортивного директора «Челси» остаётся вакантным после летнего ухода Марины Грановской. В прессе также ходят слухи, что «синие» будут готовы пригласить в команду генерального директора «РБ Лейпцига» Оливера Минцлаффа.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристоф Фройнд
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
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