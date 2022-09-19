Фройнд очень близок к назначению на пост спортивного директора «Челси»

Спортивный директор «Зальцбурга» Кристоф Фройнд находится в шаге от того, чтобы занять аналогичную должность «Челси». По информации от журналиста Мэтта Лоу, для назначения австрийца уже почти всё готово.

«Зальцбург» осведомлён о ходе переговоров между Фройндом и «Челси». Кристоф ранее дал интервью, в котором не стал исключать свой переезд на «Стэмфорд Бридж».

Напомним, что пост спортивного директора «Челси» остаётся вакантным после летнего ухода Марины Грановской. В прессе также ходят слухи, что «синие» будут готовы пригласить в команду генерального директора «РБ Лейпцига» Оливера Минцлаффа.