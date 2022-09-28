Виллаш-Боаш рассказал о сорвавшемся трансфере Фалькао в «Челси» в 2011 году

Бывший тренер «Челси» Андре Виллаш-Боаш рассказал о том, как в 2011 году лондонский клуб не смог заключить с «Порту» трансфер Радамеля Фалькао, который в конечном итоге пополнил ряды мадридского «Атлетико».

«Фалькао в тот момент должен был перейти в «Челси». Дрогба сомневался в своём будущем. Он хотел перебраться в «Шанхай Шеньхуа», но затем передумал», – заявил Виллаш-Боаш в интервью журналисту The Telegraph Джейсону Бёрту.

Напомним, Виллаш Боаш возглавлял «Челси» с лета 2011 по март 2012 года. Спустя два месяца после увольнения португальца клуб впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, обыграв в мюнхенском финале «Баварию».