Закария: «В «Ювентусе» я не мог демонстрировать свой футбол»

Хавбек «Челси» Денис Закария заявил, что не мог демонстрировать свой лучший футбол в составе туринского «Ювентуса». Напомним, что швейцарец присоединился к «синим» на правах сезонной аренды с правом выкупа из «старой синьоры».

«В «Ювентусе» я не мог демонстрировать свой лучший футбол. Команда играла слишком низким оборонительным блоком. Команды вроде «Ювентуса» всегда должны идти на первом месте и побеждать в каждой игре со счётом 3:0», – приводит слова Закарии Blick.

Денис еще не успел дебютировать за «Челси». Игрок может провести за команду первый матч после международной паузы, когда «синие» отправятся на выезд к «Кристал Пэлас» в рамках АПЛ.