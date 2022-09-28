Виллаш-Боаш: «У меня не было поддержки в «Челси», ведь Абрамович в то время судился с Березовским»

Бывший тренер «Челси» Андре Виллаш-Боаш попытался объяснить, почему у него не было достаточной поддержки в лондонском клубе. Напомним, португалец возглавлял «пенсионеров» в сезоне 2011/12. Тренера уволили в марте, после чего «Челси» спустя два месяца выиграл Лигу чемпионов под руководством Роберто ди Маттео.

«Послушайте, в то время Абрамович был уязвим, ведь тогда он судился с Березовским. Из-за этого Роман не был так сильно вовлечён в команду, как обычно», – цитирует португальского специалиста журналист Джейсон Бёрт.

Напомним, после увольнения из «Челси» Виллаш-Боаш возглавил «Тоттенхэм», но не смог добиться успеха у руля «шпор».