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Виллаш-Боаш: «У меня не было поддержки в «Челси», ведь Абрамович в то время судился с Березовским»

28 Сентября 2022 • 10:26 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
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01.10 17:00

Бывший тренер «Челси» Андре Виллаш-Боаш попытался объяснить, почему у него не было достаточной поддержки в лондонском клубе. Напомним, португалец возглавлял «пенсионеров» в сезоне 2011/12. Тренера уволили в марте, после чего «Челси» спустя два месяца выиграл Лигу чемпионов под руководством Роберто ди Маттео.

«Послушайте, в то время Абрамович был уязвим, ведь тогда он судился с Березовским. Из-за этого Роман не был так сильно вовлечён в команду, как обычно», – цитирует португальского специалиста журналист Джейсон Бёрт.

Напомним, после увольнения из «Челси» Виллаш-Боаш возглавил «Тоттенхэм», но не смог добиться успеха у руля «шпор».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Андре Виллаш-Боаш
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
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