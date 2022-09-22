Хаверц: «Поттер производит очень хорошее впечатление»

Нападающий «Челси» Кай Хаверц заявил, что новый тренер команды Грэм Поттер произвёл на него очень хорошее впечатление. Напомним, англичанин сменил на посту наставника «синих» Томаса Тухеля, который был уволен в начале сентября.

«Поттер произвёл очень хорошее впечатление в первые дни дни. Я думаю, что впереди нас ждут хорошие времена», – цитирует Хаверца Kicker.

Напомним, что «Челси» в первом матче под руководством Поттера сыграл вничью с «Зальцбургом» на групповом этапе Лиги чемпионов. Свой первый матч во главе клуба в рамках Английской премьер-лиги Грэм проведёт после международной паузы, когда «Челси» отправится на выезд к «Кристал Пэлас».