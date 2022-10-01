Кукурелья пропустит матч с «Кристал Пэлас» из-за болезни

Защитник «Челси» Марк Кукурелья пропустит игру 9-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» из-за болезни, сообщает журналист Натан Гиссинг.

По информации источника, у 24-летнего испанца проблемы с горлом, поэтому сейчас он находится в больнице. Ожидается, что Кукурелья вернётся в строй на следующей неделе.

В текущем сезоне защитник провёл в составе «синих» восемь матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. После шести проведённых матчей «Челси» набрал 10 очков и сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Матч «Кристал Пэлас» — «Челси» состоится сегодня, 1 октября. Начало — в 17:00 по московскому времени.