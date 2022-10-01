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Кукурелья пропустит матч с «Кристал Пэлас» из-за болезни

01 Октября 2022 • 16:11 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
1 4.30 X 3.55 2 1.88
Через 0 ч. -4 мин.

Защитник «Челси» Марк Кукурелья пропустит игру 9-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» из-за болезни, сообщает журналист Натан Гиссинг.

По информации источника, у 24-летнего испанца проблемы с горлом, поэтому сейчас он находится в больнице. Ожидается, что Кукурелья вернётся в строй на следующей неделе.

В текущем сезоне защитник провёл в составе «синих» восемь матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. После шести проведённых матчей «Челси» набрал 10 очков и сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Матч «Кристал Пэлас» — «Челси» состоится сегодня, 1 октября. Начало — в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристал Пэлас Марк Кукурелья
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
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01.10  17:00 Ливерпуль ... Брайтон 1.38 5.20 8.00
01.10  19:30 Вест Хэм ... Вулверхэмптон 2.04 3.50 3.80
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