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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Владельцы «Челси» пытались приобрести «Лион»

29 Сентября 2022 • 14:10 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
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01.10 17:00

Консорциум во главе с американским бизнесменом Тоддом Бёли недавно пытался приобрести французский «Лион». По информации от журналиста Низара Кинселлы, совладельцам «Челси» не удалось оформить покупку команды из Лиги 1.

Ранее ходили слухи, что консорциум Тодда Бёли хочет приобрести команду, которая станет фарм клубом «Челси». Если верить источнику, сейчас ведутся переговоры о приобретении «Портимоненсе», который идёт на четвёртом месте в чемпионате Португалии.

Напомним, лондонский «Челси» после 6 сыгранных матчей в Английской премьер-лиге идёт на седьмом месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Челси Тодд Бёли
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
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