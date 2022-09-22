«Милан» заинтересован в подписании форварда «Челси»

Нападающий «Челси» Армандо Броя попал в сферу интересов «Милана». По сведениям Tuttosport, итальянский клуб хочет усилить позицию форварда следующим летом из-за возможного ухода Оливье Жиру и Златана Ибрагимовича.

В текущем сезоне 21-летний Броя принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, в которых не смог отметиться результативными действиями. Трудовой договор между сторонами заключен до 2028 года. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость албанца составляет 25 миллионов евро.

Помимо этого, «Милан» может рассмотреть кандидатуру Ноа Окафорда из «Зальцбурга».