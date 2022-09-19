Романо: «Следующим летом «Челси» сосредоточится на новом полузащитнике»

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо заявил, что следующим летом лондонский «Челси» будет сосредоточен на трансфере нового полузащитника. Напомним, что контракты Нголо Канте и Жоржиньо заканчиваются в конце сезона. Обоим футболистам уже за 30.

Романо также отметил, что «Челси» хочет добавить энергии в линию полузащиты. Помимо возраста, недостатками Канте и Жоржиньо являются травматичность и высокая зарплата.

Ранее «Челси» связывали с приобретением Деклана Райса из «Вест Хэма», у которого заканчивается контракт летом 2024 года. Англичанин является воспитанником «пенсионеров».