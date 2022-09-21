Обамеянг — о Грэме Поттере: «Он действительно позитивный человек»

Новичок лондонского «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о Грэме Поттере, который недавно стал наставником «аристократов».

«Он действительно позитивный человек. Мы постараемся учиться вместе с ним и победить как можно скорее. Будет легко адаптироваться», – поделился своим мнением форвард в интервью официальному сайту клуба.

Также габонец отметил, что его расстроила отставка Томаса Тухеля, к которому Обамеянг изначально и шёл. Нападающий выразил надежду, что для его коллектива в скором времени наступят хорошие дни.

Напомним, что Пьер-Эмерик стал футболистом «Челси» этим летом, перейдя из каталонской «Барселоны». За лондонский клуб форвард провел два матча в рамках Лиги чемпионов, не отметившись полезными действиями.

