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«Милан» не отказался от идеи приобретения вингера «Челси»

 
17 Сентября 2022 • 22:40 Комментировать
Удинезе
...
Интер Милан
1 3.90 X 3.80 2 1.90
Через 13 ч. 48 мин.

Вингер «Челси» Хаким Зиеш всё ещё может оказаться в «Милане» после открытия следующего трансферного окна.

Завершившимся летом марокканец открыто объявил о желании найти себе новый клуб, но переговоры «Челси» с «россонери» так и не увенчались успехом. Согласно сведениям издания Tuttomercatoweb, «Милан» по-прежнему претендует на 29-летнего футболиста. Обсуждения могут быть возобновлены зимой.

Хаким Зиеш принял участие в четырёх матчах «Челси» в текущем сезоне, лишь однажды появившись в стартовом составе. На счету бывшего футболиста «Аякса» пока нет результативных действий.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Хаким Зиеш
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