«Милан» не отказался от идеи приобретения вингера «Челси»

Вингер «Челси» Хаким Зиеш всё ещё может оказаться в «Милане» после открытия следующего трансферного окна.

Завершившимся летом марокканец открыто объявил о желании найти себе новый клуб, но переговоры «Челси» с «россонери» так и не увенчались успехом. Согласно сведениям издания Tuttomercatoweb, «Милан» по-прежнему претендует на 29-летнего футболиста. Обсуждения могут быть возобновлены зимой.

Хаким Зиеш принял участие в четырёх матчах «Челси» в текущем сезоне, лишь однажды появившись в стартовом составе. На счету бывшего футболиста «Аякса» пока нет результативных действий.