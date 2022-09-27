Пулишич может продолжить карьеру в «Лидсе»

«Лидс» может подписать нападающего «Челси» Кристиана Пулишича. По информации Leeds Live, футболист может сменить клубную прописку из-за того, что получает недостаточно игрового времени на поле. Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» также заинтересован в подписании 24-летнего игрока.

В текущем сезоне Пулишич принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров, в которых не смог отметиться результативными действиями. Действующий контракт американца с лондонским клубом рассчитан до 2024 года. Эксперты портала transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 42 миллиона евро.