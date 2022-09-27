Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Пулишич может продолжить карьеру в «Лидсе»

27 Сентября 2022 • 16:23 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
1 4.40 X 3.60 2 1.83
01.10 17:00

«Лидс» может подписать нападающего «Челси» Кристиана Пулишича. По информации Leeds Live, футболист может сменить клубную прописку из-за того, что получает недостаточно игрового времени на поле. Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» также заинтересован в подписании 24-летнего игрока.

В текущем сезоне Пулишич принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров, в которых не смог отметиться результативными действиями. Действующий контракт американца с лондонским клубом рассчитан до 2024 года. Эксперты портала transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 42 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Лидс Ювентус Кристиан Пулишич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Сентября
16:58 · Англия. Премьер-лига
​Де Хеа может оказаться в топ-клубе Серии А
16:29 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» намерена подписать Гюндогана следующим летом
16:23 · Англия. Премьер-лига
Пулишич может продолжить карьеру в «Лидсе»
16:19 · Англия. Премьер-лига
​Назван фаворит в борьбе за украинца Малиновского – это клуб из АПЛ
16:01 · Англия. Премьер-лига
Холанн уговаривает Беллингема перейти в «Манчестер Сити»
15:59 · Англия. Премьер-лига
​В «Аль-Хиляле» объяснили, почему не подписали Роналду 1
15:50 · Англия. Премьер-лига
Джонсон: «Трент настолько высоко поднял планку, что люди сразу цепляются ему в глотку, как только он не в лучшей форме»
15:48 · Англия. Премьер-лига
Карвальял — о критике Роналду: «Неблагодарность, это один из лучших игроков всех времён»
15:44 · Англия. Премьер-лига
Канте возобновил тренировки с «Челси»
15:40 · Англия. Премьер-лига
Гомес: «Когда мне позвонили из «Манчестер Сити», я был невероятно счастлив»
15:22 · Англия. Премьер-лига
Пулишич восстановился
15:05 · Англия. Премьер-лига
Лаймер: «Я всегда болел за «Ливерпуль»
14:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» отказал ряду топовых клубов в трансфере Далота
14:32 · Англия. Премьер-лига
Почеттино может заменить Саутгейта в сборной Англии
13:57 · Англия. Премьер-лига
У «Челси» хорошие шансы на трансфер Беллингема
Все новости
Рекомендуем