Кепа: «В прошлом сезоне я отлично себя чувствовал, но провёл всего около 15 матчей»

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага заявил, что в прошлом сезоне набрал отличную форму. Тем не менее, испанцу не удалось вытеснить из основы Эдуара Менди, который выступает за «Челси» с лета 2020 года.

«В прошлом сезоне я отлично себя чувствовал, когда играл, но это было всего около 15 матчей. Это не так много. Сейчас у меня появилась новая возможность. Я стараюсь сделать всё, что в моих силах», – цитирует Аррисабалагу журналист Низар Кинселла.

Кепа перебрался в «Челси» летом 2018 года из «Атлетик» Бильбао. Сумма трансфера составила 80 миллионов евро. Аррисабалага до сих пор является самым голкипером в истории футбола.