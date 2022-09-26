«Челси» и «МЮ» сохраняют интерес к Дюмфрису

Лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед» по-прежнему заинтересованы в защитнике миланского «Интера» Дензеле Дюмфрисе. Напомним, футболист ранее признался, что не захотел переезжать в Английскую премьер-лигу, так как опасался насчёт своего места в сборной Голландии на грядущем чемпионате мира.

Как сообщает в социальных сетях журналист Николо Скира, в январе «Манчестер Юнайтед» и «Челси» могут заполучить голландца за сумму в районе 30-35 миллионов евро. Сам футболист в этот раз должен быть открыт к переходу.

Дюмфрис выступает за «Интер» с лета 2021 года, когда перебрался в команду Симоне Индзаги из ПСВ Эйндховен.