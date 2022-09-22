Хаверц: «Увольнение Тухеля удивило меня, особенно учитывая то, как мы играли в последние полтора года»

Нападающий лондонского «Челси» Кай Хаверц прокомментировал увольнение Томаса Тухеля с поста главного тренера «синих». Напомним, что немца сменил Грэм Поттер, за которого руководство «Челси» заплатило «Брайтону» 25 миллионов евро отступных.

«Увольнение Тухеля удивило меня. Особенно учитывая то, как мы играли в последние полтора года и какие трофеи выиграли. Когда ты идёшь на шестом месте в таблице, нельзя сказать, что ты провалил начало сезона. Тем более у нас было много новичков, которым нужно было адаптироваться», – цитирует Хаверца Kicker.

Напомним, Хаверц в новом сезоне отметился за «Челси» всего одним голом в чемпионате Англии.