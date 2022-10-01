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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» на 90-й минуте дожал «Кристал Пэлас»

01 Октября 2022 • 19:00 Комментировать (2)
Кристал Пэлас
1:2
Челси
окончен

В девятом туре Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал «Челси». Команды нечасто попадали в створ при достаточном количестве общих ударов. В дебюте Джордан Айю доставил мяч на Одсонна Эдуара, и тот переправил его в девятку. В конце первого тайма Пьер-Эмерик Обамеянг отметился ударом с разворота точно в цель - 1:1. Мэйсон Маунт и Эберечи Эзе были ближе всех к успеху, но упустили свои шансы. В концовке Рахим Стерлинг с острого угла не смог переиграть кипера. Лишь на 90-й минуте «Челси» вырвал-таки победу - 2:1. Героем матча для «синих» стал Конор Галлахер, пробив издали в девятку.

Протокол игры  
Кристал Пэлас1:2Челси
(1:0) Эдуар Одсонн7'  
  38'Обамеянг Пьер-Эмерик (1:1)
  90'Галлахер Конор (1:2)
Гуаита ВисентеКлайн Натаниэль 43' (Томкинс Джеймс ( 43') Уорд ДжоэлГехи МаркМитчелл ТайрикОлисе МайклДукуре Шейк 84' (Хьюз Уилл ( 84') Эзе Эберечи 74' (Шлупп Джеффри ( 74') Айю ДжорданЭдуар Одсонн  22' 84' (Матета Жан-Филипп ( 84') Заха Уилфрид
Запасные: Гордон Джон-КайманиМиливоевич ЛукаРидевальд ЖайроЭбиовей МалколмДжонстон Сэм
Аррисабалага КепаДжеймс Рис IIФофана УэслиСилва Тьяго  33'Чилуэлл БенХаверц Кай 76' (Галлахер Конор ( 76') Ковачич Матео  88'Жоржиньо II 56' (Лофтус-Чик Рубен ( 56') Маунт Мэйсон  52' 84' (Пулишич Кристиан ( 84') Стерлинг РахимОбамеянг Пьер-Эмерик 75' (Броя Армандо ( 75')
Запасные: Беттинелли МаркусКулибали КалидуАспиликуэта СесарЗиеш ХакимЧалоба ТревоКукурелья Марк
01 октября. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
01 Октября 2022 в 20:05
Обама и Гарри Поттер снова в деле...
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окончен Арсенал 3:1 Тоттенхэм 2.07 3.60 3.50
окончен Кристал Пэлас 1:2 Челси 4.20 3.60 1.91
окончен Саутгемптон 1:2 Эвертон 2.20 3.45 3.40
окончен Борнмут 0:0 Брентфорд 3.30 3.35 2.30
окончен Фулхэм 1:4 Ньюкасл 3.15 3.40 2.32
окончен Ливерпуль 3:3 Брайтон 1.38 5.20 8.00
Идет 48 минута Вест Хэм 1:0 Вулверхэмптон 2.04 3.50 3.80
02.10  16:00 Манчестер Сити ... Манчестер Юнайтед 1.41 5.40 7.00
02.10  18:30 Лидс ... Астон Вилла 2.65 3.45 2.65
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