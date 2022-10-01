«Челси» на 90-й минуте дожал «Кристал Пэлас»

В девятом туре Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал «Челси». Команды нечасто попадали в створ при достаточном количестве общих ударов. В дебюте Джордан Айю доставил мяч на Одсонна Эдуара, и тот переправил его в девятку. В конце первого тайма Пьер-Эмерик Обамеянг отметился ударом с разворота точно в цель - 1:1. Мэйсон Маунт и Эберечи Эзе были ближе всех к успеху, но упустили свои шансы. В концовке Рахим Стерлинг с острого угла не смог переиграть кипера. Лишь на 90-й минуте «Челси» вырвал-таки победу - 2:1. Героем матча для «синих» стал Конор Галлахер, пробив издали в девятку.