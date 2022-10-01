«Челси» на 90-й минуте дожал «Кристал Пэлас»

В девятом туре Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал «Челси». Команды нечасто попадали в створ при достаточном количестве общих ударов. В дебюте Джордан Айю доставил мяч на Одсонна Эдуара, и тот переправил его в девятку. В конце первого тайма Пьер-Эмерик Обамеянг отметился ударом с разворота точно в цель - 1:1. Мэйсон Маунт и Эберечи Эзе были ближе всех к успеху, но упустили свои шансы. В концовке Рахим Стерлинг с острого угла не смог переиграть кипера. Лишь на 90-й минуте «Челси» вырвал-таки победу - 2:1. Героем матча для «синих» стал Конор Галлахер, пробив издали в девятку.
Протокол игры
|(1:0) Эдуар Одсонн7'
|38'Обамеянг Пьер-Эмерик (1:1)
|90'Галлахер Конор (1:2)
Гуаита Висенте•Клайн Натаниэль43' (Томкинс Джеймс (43') •Уорд Джоэл•Гехи Марк•Митчелл Тайрик•Олисе Майкл•Дукуре Шейк84' (Хьюз Уилл (84') •Эзе Эберечи74' (Шлупп Джеффри (74') •Айю Джордан•Эдуар Одсонн 22'84' (Матета Жан-Филипп (84') •Заха Уилфрид
Аррисабалага Кепа•Джеймс Рис II•Фофана Уэсли•Силва Тьяго• 33'Чилуэлл Бен•Хаверц Кай76' (Галлахер Конор (76') •Ковачич Матео• 88'Жоржиньо II56' (Лофтус-Чик Рубен (56') •Маунт Мэйсон 52'84' (Пулишич Кристиан (84') •Стерлинг Рахим•Обамеянг Пьер-Эмерик75' (Броя Армандо (75')
01 октября. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
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