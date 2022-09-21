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Обамеянг оконфузился, снимая домашнее видео о любви к «Челси»

 
21 Сентября 2022 • 04:00 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
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01.10 17:00

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг перебрался в «Челси» и решил продемонстрировать свою любовь к новому клубу. Правда, получилось это чуть сконфуженно. Он записал домашнее видео с сыном Кертисом, которое подписал как «вся наша семья синяя», подразумевая, конечно же, фирменные цвета «Челси».

Однако внимательные поклонники «Челси» обратили внимание на то, что под футболкой, которую натянул на себя Обамеянг-младший, то есть сын нападающего, явно просматривалась... футболка лондонского «Арсенала», бывшего клуба Пьер-Эмерика.

Дьявол кроется в деталях, как говорится! 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Пьер-Эмерик Обамеянг
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
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