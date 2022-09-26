Кулибали: «Мне говорили, что адаптация в АПЛ может занять до 6 месяцев, но думаю, я справлюсь раньше»

Защитник «Челси» Калиду Кулибали рассказал о том, как проходит его адаптация к Английской премьер-лиге. Напомним, сенегалец летом покинул «Наполи», за который выступал с 2014 года, чтобы перебраться на «Стэмфорд Бридж» за сумму в районе 38 миллионов евро.

«Мне говорили, что адаптация в Английской премьер-лиге может занять до 6 месяцев. Тем не менее, я думаю, что справлюсь раньше. Хочу доказать всем, что являюсь хорошим защитником», – цитирует Кулибали Quotidien.

Калиду уже успел отметиться дебютным голом за «Челси». Во втором туре чемпионата Англии сенегалец забил в ворота «Тоттенхэма» на «Стэмфорд Бридж».