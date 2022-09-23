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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Пулишич травмировался в расположении сборной США

 
23 Сентября 2022 • 15:56 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
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01.10 17:00

Полузащитник лондонского «Челси» Кристиан Пулишич получил травму, находясь в расположении сборной США. Об этом говорится в заявлении национальной команды в социальных сетях.

Отмечается, что участие Пулишича в ближайшем товарищеском матче сборной США против Саудовской Аравии находится под вопросом. Игра должна состоятся 27 сентября.

Напомним, на старте сезона Пулишич не отметился ни одним результативным действием в составе «Челси». Летом футболист мог покинуть команду. В его услугах были заинтересованы такие клубы, как «Ньюкасл» и туринский «Ювентус».

Игрок выступает за «Челси» с лета 2019 года, когда перешёл в команду из дортмундской «Боруссии».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристиан Пулишич
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
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