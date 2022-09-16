Галлахера вызвали в сборную Англии U-21

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер получил вызов в сборную Англии до 21 года, о чём ФА сообщила на своём официальном сайте. Напомним, что ранее хавбек пару раз вызывался в основную команду «трёх львов» и даже успел отметиться ассистом в своей дебютной игре против Швейцарии.

Галлахер привлёк внимание Гарета Саутгейта в прошлом сезоне благодаря выступлениям на правах аренды за лондонский «Кристал Пэлас», где полузащитник отметился 8 голами и 3 ассистами за один сезон в АПЛ.

В этой кампании Галлахер дважды выходил в основе «Челси» в чемпионате Англии, но до сих пор так и не отметился ни одним результативным действием. Конор хочет закрепиться в лондонском клубе и отвоевать себе место в старте.