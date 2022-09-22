Клосс: «Не хотел переходить в «Челси» только ради того, чтобы в будущем хвастаться игрой за эту команду»

Защитник «Марселя» Жонатан Клосс объяснил, почему летом отказал лондонскому «Челси» и выбрал «провансальцев». Напомним, 29 летний француз пополнил ряды команды Игора Тудора, перейдя из «Ланса».

«Не хотел переходить в «Челси» только ради того, чтобы в будущем хвастаться игрой за эту команду. Я хотел продолжать играть в основе и хотел узнать, что такое Лига чемпионов. «Марсель» идеально мне подходил», – цитирует Клосса журналист Саймон Филлипс.

Напомним, что в новом сезоне Клосс отметился уже двумя результативными передачами в чемпионате Франции. В прошлой кампании защитник записал на свой счёт 5 голов и 11 ассистов.