Хазенхюттль: «Мэйтленду-Найлсу нужно научиться играть без мяча»

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль рассказал о том, какие игровые аспекты стоит подтянуть полузащитнику Эйнсли Мэйтленду-Найлсу, которого «святые» летом арендовали у лондонского «Арсенала».

«Думаю, что Мэйтленд-Найлс отлично играет с мячом, но ему нужно научиться играть без мяча. Ему нужно привыкнуть, что обычно на старте игре мяч находится не у нас. Мы инвестируем своё время, чтобы сделать его лучше», – заявил Хазенхюттль на пресс-конференции после поражения «Астон Вилле».

Мэйтленд-Найлс в новом сезоне провёл всего один матч за «Саутгемптон» в чемпионате Англии. В прошлой кампании футболист выступал в аренде за «Рому», с которой выиграл Лигу конференций.