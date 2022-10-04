Морган: «Тен Хаг – высокомерный хам, его обращение с Роналду - позор»

Британский журналист Пирс Морган раскритиковал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага за отношение к 37-летнему португальскому нападающему Криштиану Роналду. Голландский специалист принял решение усадить звездного бомбардира в запас.

«Как вообще можно было оставить Криштиану в запасе в игре против «Сити». Это же один из важнейших матчей сезона. Я считаю тен Хага – высокомерным хамом. Его отношение к Роналду – настоящий позор», - оставил сообщение Морган в своих социальных сетях.

Роналду так и не появился на поле в минувшем дерби. «Манчестер Юнайтед» потерпел крупное поражение от «Манчестер Сити» со счетом 3:6.