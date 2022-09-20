«МЮ» летом хотел подписать Гакпо вместе с Антони

«Манчестер Юнайтед» летом хотел подписать нападающего ПСВ Коди Гакпо вместе с Антони, который пришёл из «Аякса» за сумму в районе 100 миллионов евро. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, сделка по переходу Гакпо не состоялась из-за большой стоимости Антони.

Вполне возможно, что «Манчестер Юнайтед» вернётся за Гакпо в январе, но на нидерландца будут претендовать ещё как минимум два других клуба Английской премьер-лиги – «Лидс» и «Саутгемптон», который пытались подписать нападающего в последние дни летнего трансферного окна.

Гакпо в новом сезоне отметился 8 голами и 6 ассистами в 7 матчах чемпионата Нидерландов.