ПСВ впервые в своей истории проиграл с разницей в три мяча клубу из зоны вылета

Восьмой тур нидерландского чемпионата оказался не самым удачным для традиционных фаворитов первенства - «Аякс» потерял очки в противостоянии с «Гоу Эхед Иглс», а «ПСВ» и вовсе проиграл «Камбюру» со счетом 0:3.

Как оказалось, клуб из Эйндховена, далеко не последний даже на европейском уровне и регулярный участник Лиги чемпионов, впервые в своей истории проиграл с разницей в три мяча клубу, накануне матча находившемуся в зоне вылета из Эредивизии. Доселе такого фиаско с ПСВ попросту не случалось.

В следующем туре «крестьяне» сыграют с «Херенвеном», эта игра в рамках девятого игрового дня состоится восьмого октября.