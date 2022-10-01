Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Голландии. Эредивизие

ПСВ впервые в своей истории проиграл с разницей в три мяча клубу из зоны вылета

01 Октября 2022 • 23:28 Комментировать
Камбюр
3:0
ПСВ
окончен

Восьмой тур нидерландского чемпионата оказался не самым удачным для традиционных фаворитов первенства - «Аякс» потерял очки в противостоянии с «Гоу Эхед Иглс», а «ПСВ» и вовсе проиграл «Камбюру» со счетом 0:3.

Как оказалось, клуб из Эйндховена, далеко не последний даже на европейском уровне и регулярный участник Лиги чемпионов, впервые в своей истории проиграл с разницей в три мяча клубу, накануне матча находившемуся в зоне вылета из Эредивизии. Доселе такого фиаско с ПСВ попросту не случалось.

В следующем туре «крестьяне» сыграют с «Херенвеном», эта игра в рамках девятого игрового дня состоится восьмого октября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Камбюр
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Камбюр 3:0 ПСВ 11.00 6.80 1.22
окончен Гронинген 1:4 АЗ Алкмаар 4.70 3.65 1.77
окончен Аякс 1:1 Гоу Эхед Иглс 1.09 10.50 23.00
окончен Твенте 3:0 Витесс 1.65 4.00 5.10
02.10  13:15 Фортуна Ситтард ... Волендам 1.89 4.00 3.60
02.10  15:30 НЕК Неймеген ... Фейеноорд 4.90 4.10 1.64
02.10  15:30 Эксельсиор ... Утрехт 3.15 3.65 2.14
02.10  17:45 Ваалвейк ... Спарта Роттердам 2.31 3.55 2.90
02.10  21:00 Эммен ... Херенвен 3.00 3.60 2.23
Все матчи
Новости
01 Октября
23:28 · Голландия. Эредивизие
ПСВ впервые в своей истории проиграл с разницей в три мяча клубу из зоны вылета
23:08 · Голландия. Эредивизие
Классен вошёл в элитный клуб игроков «Аякса», поучаствовавших в 100 и более голах за клуб
22:57 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» упустил победу над аутсайдером, пропустив с единственного удара по его воротам
19:35 · Голландия. Эредивизие
ПСВ разгромно проиграл сопернику из зоны вылета
17:12 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» готовит новое предложение по забивному форварду из Голландии
30 Сентября
10:45 · Англия. Премьер-лига
У «МЮ» появились конкуренты в борьбе за Гакпо
28 Сентября
15:36 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Магуайру слухи
27 Сентября
14:36 · Голландия. Эредивизие
Тимбер может перейти в «Рому»
02:26 · Голландия. Эредивизие
Коку стал тренером «Витесса»
26 Сентября
09:51 · Голландия. Эредивизие
Де Рон: «Для своего возраста Тимбер смотрится, как опытный защитник»
25 Сентября
18:53 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» зимой снова попробует подписать хавбека «Аякса»
24 Сентября
15:41 · Голландия. Эредивизие
Броббей: «Было бы здорово забить в матче с Бельгией»
15:35 · Англия. Премьер-лига
Экс-тренер «Аякса» Де Мос: «Тейлор скоро окажется в «Барселоне», «Реале» или «МЮ»
15:23 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «В 21 год я не был таким же зрелым, как Тимбер»
23 Сентября
09:44 · Голландия. Эредивизие
Ван Галь: «Тимбер – невероятный игрок, хотя провёл всего 9 матчей за сборную»
Все новости
Рекомендуем