В матче девятого тура английской Премьер-лиги между собой встречались «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», и матч окончился с хоккейным счетом - горожане выиграли 6:3. Три мяча в составе своей команды забил норвежский форвард Эрлинг Холанн, который, к тому же, сделал еще и две голевые передачи.

Таким образом, с пятью результативными баллами Холанн стал единоличным рекордсменом за всю историю манкунианского дерби - никому другому не удавалось набрать столько результативных действий за один матч, с любой стороны.

В следующем туре «Манчестер Сити» примет дома «Саутгемптон», эта игра состоится восьмого октября.