«Манчестер Сити» - первая команда, которая выиграла 8 домашних матчей кряду, забивая по три мяча и более

В матче девятого тура английской Премьер-лиги между собой встречались «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», и матч окончился с хоккейным счетом - горожане выиграли 6:3. Это был уже восьмой домашний матч кряду в рамках АПЛ для «Манчестер Сити», в котором команда победила, забив три мяча и более.

Это 3:0 против «Брайтона», 5:1 против «Уотфорда», 5:0 против «Ньюкасла», 3:2 против «Астон Виллы», а в этом сезоне - 4:0 против «Борнмута», 4:2 против «Кристал Пэлас», 6:0 с «Ноттингем Форест», и, наконец, 6:3 против «Манчестер Юнайтед». Подопечные каталонского специалиста Хосепа Гвардиолы стали первой командой, реализовавшей подобную серию.