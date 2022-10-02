Рой Кин: «У Роналду было четыре-пять вариантов летом, «МЮ» проявил неуважение»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» раскритиковал клуб за отношение к Криштиану Роналду.

Как известно, летом португалец рассчитывал покинуть ряды «красных дьяволов», но в итоге остался в команде.

«Думаю, клуб проявляет неуважение к Роналду. Следовало отпустить его этим летом. Неправильно удерживать такого футболиста, чтобы он сидел на скамейке запасных. Роналду – один из величайших игроков всех времён, и у него были варианты летом. Заявления о том, что его никто не хотел подписать, – полная чушь. У него было четыре или пять возможностей», – поведал Кин, выступая на Sky Sports после манчестерского дерби.