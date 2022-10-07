Неста ответил на вопрос, смог бы он закрыть Холанна

Легендарный защитник «Милана» Алессандро Неста поделился мнением об игре Эрлинга Холанна.

В частности, чемпион мира – 2006 ответил на вопрос, смог бы он закрыть норвежца в игре. «Да, потому что я играл против Роналдо Назарио. Холанн – хороший футболист, но Роналдо был на ином уровне. Я играл против Роналду и Месси, однако бразилец просто на другом уровне. Я бы пытался сближаться с Холанном. Если ему дать пространство, то у тебя нет шансов», – приводит слова многократного чемпиона Италии Copa90.

Напомним, что летом Эрлинг перешёл в «Манчестер Сити», где в 12 матчах уже успел забить 19 голов.

