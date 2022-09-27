Аканджи летом мог оказаться в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи летом мог оказаться в стане принципиальных соперников «горожан». Согласно сведениям от инсайдера Фабрицио Романо, швейцарец был интересен «Манчестер Юнайтед», но трансфер так и не состоялся.

Бывший временный тренер «красных дьяволов» Ральф Рангник продвигал кандидатуру Аканджи, но когда австриец покинул клуб, даже не оставшись на роли советника, руководство вычеркнуло Мануэля из шорт-листа.

Напомним, что Аканджи в конечном итоге оказался в «Манчестер Сити», перейдя из дортмундской «Боруссии» за сумму в районе 18 миллионов евро. Защитник уже успел дебютировать за «горожан» в чемпионате Англии.