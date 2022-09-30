Спортивный директор «Болоньи»: «Арнаутович сам решил не переходить в «Манчестер Юнайтед»

Спортивный директор «Болоньи» Марко ди Вайо высказался о несостоявшемся переходе Марко Арнаутовича в «Манчестер Юнайтед».

Летом английский гранд вёл переговоры по трансферу 33-летнего австрийского форварда, однако, как сообщалось тогда, вышел из сделки из-за протестов своих болельщиков. По словам ди Вайо, всё было совсем иначе.

«Дело не в протестах болельщиков «Юнайтед» – Арнаутович отказался от перехода сам, так как не пожелал покидать «Болонью», – рассказывает итальянец в интервью Corriere dello Sport. – Он знает, насколько его ценят в клубе и в городе, и повёл себя как настоящий чемпион», – заявил Марко ди Вайо.