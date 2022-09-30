Отец Холанна: «Эрлинг хочет проверить себя во всех сильнейших чемпионатах»

Экс-защитник «Манчестер Сити» Альф-Инге Холанн, отец форварда «горожан» Эрлинга, высказался о перспективах своего сына в будущем.

«Мне кажется, что Эрлинг хочет проверить свои навыки во всех сильнейших чемпионатах. Он два с половиной года провёл в Германии, два с половиной проведёт в Англии, а далее в Испании, Италии и Франции», – с небольшой долей иронии заявил бывший игрок национальной команды Норвегии в интервью The Times.

Напомним, что Эрлинг Холанн стал футболистом «Манчестер Сити» этим летом. Предыдущими местами работы одного из лучших нападающих мира были «Мольде», «Ред Булл Зальцбург» и дортмундская «Боруссия» соответственно.

