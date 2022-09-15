Скоулз: «Магуайру будет очень трудно вернуться в основу «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал роль Гарри Магуайра в команде Эрика тен Хага.

Центральный защитник и капитан «красных дьяволов» лишился места в стартовом составе, что лишь улучшило результаты команды.

«Можно посмотреть на игры, в которых он вышел с первых минут – ни одной победы, – рассказывает экс-полузащитник, выступая на BT Sport. – Затем команда одержала четыре победы подряд без него. Связка Варан – Мартинес действительно работает и выглядит солидно. Когда Магуайр снова появился на поле, он выглядел не в своей тарелке – похоже, он лишился уверенности в себе, и теперь ему будет очень трудно вернуться в основной состав», – считает Скоулз.