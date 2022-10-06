Эвра высказался о поражении «Манчестер Юнайтед» от «Манчестер Сити»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился мнением о поражении в матче 9-го тура АПЛ от «Манчестер Сити» (3:6).

Эвра сказал Manchester Evening News, что игроки «Юнайтед» не выполнили план Эрика тен Хага на игру, потому что были сильно напуганы, они не справились с нервами, нужно быть честными и признаться в этом.

Эксперт считает, возможно, перед матчем футболисты «МЮ» были слишком уверены в своих силах, но у них ничего не получалось.

Напомним, «красные дьяволы» проиграли «Манчестер Сити» с крупным счетом 3:6.

«Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 12 очков за 7 матчей.