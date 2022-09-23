Романо: «МЮ» не сможет купить Кима Мин Джэ в январе»

Журналист Фабрицио Романо прокомментировал слухи о возможном переходе защитника «Наполи» Кима Мин Джэ в «Манчестер Юнайтед». Ранее появились новости, согласно которым кореец может перебраться на «Олд Траффорд» в январе.

«В контракте Кима Мин Джэ с «Наполи» действительно прописана сумма отступных, но она не может быть активирована в январе. «Наполи» очень счастлив выступлениями игрока, поэтому не позволит уйти ему зимой», – написал Романо в социальных сетях.

Напомним, что до переезда в Неаполь Ким Мин Джэ выступал за турецкий «Фенербахче». Кореец уже успел отметиться двумя голами в новом сезоне чемпионата Италии.