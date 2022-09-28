Слуцкий считает, что Кварацхелия может стать номинантом на «Золотой мяч»

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий оценил шансы нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии стать претендентом на «Золотой мяч».

«Думаю, в будущем он может стать номинантом на Золотой мяч. Он может быть разнообразен и непредсказуем в атаке, хорошо в физическом плане и может прибавить в игре в защите», — заявил Слуцкий в интервью журналисту Фабрицио Романо.

По мнению специалиста, у игрока есть большие шансы стать одним из лучших футболистом в мире.

Напомним, Кварацхелия выступал за казанский клуб с 2019 по 2022 год. В текущем сезоне нападающий принял участие в 9 матчах за «Наполи», в которых забил четыре мяча и записал на свой счет две результативные передачи.