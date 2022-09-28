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Слуцкий считает, что Кварацхелия может стать номинантом на «Золотой мяч»

28 Сентября 2022 • 19:59 Комментировать
Рубин
...
Арсенал Тула
01.10 16:00

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий оценил шансы нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии стать претендентом на «Золотой мяч».

«Думаю, в будущем он может стать номинантом на Золотой мяч. Он может быть разнообразен и непредсказуем в атаке, хорошо в физическом плане и может прибавить в игре в защите», — заявил Слуцкий в интервью журналисту Фабрицио Романо.

По мнению специалиста, у игрока есть большие шансы стать одним из лучших футболистом в мире.

Напомним, Кварацхелия выступал за казанский клуб с 2019 по 2022 год. В текущем сезоне нападающий принял участие в 9 матчах за «Наполи», в которых забил четыре мяча и записал на свой счет две результативные передачи.

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Наполи Хвича Кварацхелия
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