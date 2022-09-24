Симеоне: «Спаллетти подробно изучает каждого своего футболиста»

Нападающий «Наполи» Джованни Симеоне рассказал об особенностях игры под руководством главного тренера Лучано Спаллетти, который проводит второй сезон во главе неаполитанского клуба.

«Спаллетти подробно изучает каждого своего футболиста. Он всегда говорит нам следить за каждым своим движением. Лучано старается поставить игроков в условия, при которых они будут выкладываться по максимуму», – заявил Симеоне в интервью Calciomercato.

Симеоне выступает за «Наполи» всего несколько недель. Ранее футболист присоединился к команде Лучано Спаллетти из «Вероны» на правах аренды с правом выкупа.