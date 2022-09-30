​Спаллетти: «Скудетто не присуждают в сентябре»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти дал комментарий по поводу борьбы за титул чемпиона Италии.

На текущий момент «Наполи» располагается на вершине турнирной таблицы Серии А вместе с «Аталантой» - команды набрали по 17 очков.

«Нам нужна постоянная приверженность. И речь не только о результатах в матчах, но и о развитии по итогам каждой отдельной тренировки. Я никогда не видел, чтобы скудетто присуждали в сентябре. Но его всегда присуждают в июне. Впереди долгий путь», - сказал Спаллетти в ходе пятничной пресс-конференции.

В субботу, 1 октября, «Наполи» будет принимать «Торино».