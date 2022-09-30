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Чемпионат Италии. Серия А

​Спаллетти: «Скудетто не присуждают в сентябре»

30 Сентября 2022 • 17:49 Комментировать
Наполи
...
Торино
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Через 21 ч. 41 мин.

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти дал комментарий по поводу борьбы за титул чемпиона Италии.

На текущий момент «Наполи» располагается на вершине турнирной таблицы Серии А вместе с «Аталантой» - команды набрали по 17 очков.

«Нам нужна постоянная приверженность. И речь не только о результатах в матчах, но и о развитии по итогам каждой отдельной тренировки. Я никогда не видел, чтобы скудетто присуждали в сентябре. Но его всегда присуждают в июне. Впереди долгий путь», - сказал Спаллетти в ходе пятничной пресс-конференции.

В субботу, 1 октября, «Наполи» будет принимать «Торино».

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи
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01.10  16:00 Наполи ... Торино 1.63 4.10 5.40
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