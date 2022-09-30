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Чемпионат Италии. Серия А

В «Торино» сообщили о состоянии Миранчука перед игрой с «Наполи»

30 Сентября 2022 • 12:15 Комментировать
Наполи
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Торино
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01.10 16:00

Пресс-служба футбольного клуба «Торино» поделилась подробностями состояния российского плеймейкера команды Алексея Миранчука.

«Наставник «Торино» Иван Юрич сказал, что Миранчук отлично работал на протяжении последних двух недель. Решение о его участии в игре против «Наполи» будет принято завтра», – подтвердили состояние полузащитника изданию «Спорт-Экспресс».

Алексей выступает за «быков» на правах аренды из «Аталанты». За новый клуб Миранчук провёл лишь один матч, в котором отметился голом.

Матч против лидирующего в таблице Серии А «Наполи» пройдёт на стадионе имени Диего Армандо Марадоны завтра. Начало запланировано на 16:00 по московскому времени.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Наполи Алексей Миранчук
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