В «Торино» сообщили о состоянии Миранчука перед игрой с «Наполи»

Пресс-служба футбольного клуба «Торино» поделилась подробностями состояния российского плеймейкера команды Алексея Миранчука.

«Наставник «Торино» Иван Юрич сказал, что Миранчук отлично работал на протяжении последних двух недель. Решение о его участии в игре против «Наполи» будет принято завтра», – подтвердили состояние полузащитника изданию «Спорт-Экспресс».

Алексей выступает за «быков» на правах аренды из «Аталанты». За новый клуб Миранчук провёл лишь один матч, в котором отметился голом.

Матч против лидирующего в таблице Серии А «Наполи» пройдёт на стадионе имени Диего Армандо Марадоны завтра. Начало запланировано на 16:00 по московскому времени.

