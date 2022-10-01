Сёмин считает, что Кварацхелия станет лучшим бомбардиром «Наполи»

Легендарный наставник столичного «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на гол Хвичи Кварацхелии в ворота «Торино» в матче итальянской Серии А.

«Такими темпами Кварацхелия может стать лучшим бомбардиром «Наполи» в этом сезоне. У команды нет такого явного бомбардира на поле, как Холанд, Жиру, Леау», – выразил своё мнение бывший тренер «железнодорожников» в интервью «Чемпионату». Тем не менее Юрий Павлович считает, что достигнуть таких высот будет сложно.

Напомним, что на 37-й минуте матча грузинский вингер забил третий мяч «Наполи» с передачи Петра Зелиньски. На счету Хвичи уже пять голов в восьми неполных матчах итальянского первенства.