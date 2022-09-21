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Чемпионат Италии. Серия А

Хвича вошёл в символическую сборную лучших вундеркиндов Европы

 
21 Сентября 2022 • 13:18 Комментировать
Наполи
...
Торино
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01.10 16:00

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия вошёл в символическую сборную лучших вундеркиндов Европы по версии аналитической платформы Delphlyx. Под выборку попали футболисты из 9 сильнейших чемпионатов континента.

Сборная выглядит следующим образом: Эндрю («Жил Висенте»), Дэвис («Бавария»), Бэсси («Аякс»), Маккензи («Генк»), Мало Гюсто («Лион»), Фернандес («Бенфика»), Хонг («Гент»), Кварацхелия («Наполи»), Симонс (ПСВ), Волемарк («Фейеноорд»), Холанн («Манчестер Сити»).

Напомним, что в 7 турах итальянской Серии А Кварацхелия забил 4 гола и отдал одну результативную передачу. В Лиге чемпионов игрок записал на свой счёт ассист в матче с «Ливерпулем».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
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