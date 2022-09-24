Абаев считает Миранчука талантливым футболистом

Голкипер медийной команды GOATS Илья Абаев оценил игру полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Считаю ли переход Миранчука в «Торино» удачным? Он перешел, чтобы получать больше игровой практики», — цитирует слова Абаева «Спорт-Экспресс».

Вратарь считает, что у «Торино» уровень ниже, чем у «Аталанты», поэтому у Миранчука будет больше игрового времени, больше шансов показать свои способности, это талантливый футболист, который может демонстрировать качественный футбол.

Напомним, права на Миранчука принадлежат «Аталанте», но текущий сезон он проводит в туринском клубе на правах аренды.