Абаев считает Миранчука талантливым футболистом

Голкипер медийной команды GOATS Илья Абаев оценил игру полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.
«Считаю ли переход Миранчука в «Торино» удачным? Он перешел, чтобы получать больше игровой практики», — цитирует слова Абаева «Спорт-Экспресс».
Вратарь считает, что у «Торино» уровень ниже, чем у «Аталанты», поэтому у Миранчука будет больше игрового времени, больше шансов показать свои способности, это талантливый футболист, который может демонстрировать качественный футбол.
Напомним, права на Миранчука принадлежат «Аталанте», но текущий сезон он проводит в туринском клубе на правах аренды.
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