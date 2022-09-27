«Рубин» заработал 8 миллионов на переходе Хвичи в «Наполи»

«Рубин» заработал 8 миллионов евро на продаже своего лидера Хвичи Кварацхелии в «Наполи», сообщает Transfermarkt.

По информации источника, минувшим летом «Наполи» заплатил за переход Кварацхелии в общей сложности 10 миллионов евро.

Напомним, что весной нынешнего года Кварацхелия воспользовался опцией ФИФА, приостановив контракт с «Рубином». После чего грузинский футболист перешёл в батумское «Динамо», из которого и отправился в Италию. Всего в составе казанской команды футболист провёл 73 матча, забив девять голов и отдав 18 результативных передач.

В текущем сезоне Кварацхелия провёл за «Наполи» девять матчей, в которых забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.