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Первая лига

«Рубин» заработал 8 миллионов на переходе Хвичи в «Наполи»

27 Сентября 2022 • 15:00 Комментировать
Наполи
...
Торино
1 1.58 X 4.15 2 5.60
01.10 16:00

«Рубин» заработал 8 миллионов евро на продаже своего лидера Хвичи Кварацхелии в «Наполи», сообщает Transfermarkt.

По информации источника, минувшим летом «Наполи» заплатил за переход Кварацхелии в общей сложности 10 миллионов евро.

Напомним, что весной нынешнего года Кварацхелия воспользовался опцией ФИФА, приостановив контракт с «Рубином». После чего грузинский футболист перешёл в батумское «Динамо», из которого и отправился в Италию. Всего в составе казанской команды футболист провёл 73 матча, забив девять голов и отдав 18 результативных передач.

В текущем сезоне Кварацхелия провёл за «Наполи» девять матчей, в которых забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Наполи Хвича Кварацхелия
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