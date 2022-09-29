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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» хочет продлить контракт с Меретом

29 Сентября 2022 • 09:13 Комментировать
Наполи
...
Торино
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01.10 16:00

«Наполи» намеревается продлить контракт с итальянским голкипером Алексом Меретом, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, руководство неаполитанского клуба готово повысить зарплату футболиста до 1,5 миллиона евро за сезон без учёта бонусов. 

Действующее соглашение Мерета с «Наполи» рассчитано до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Италии в 10 миллионов евро.

В текущем сезоне вратарь провёл за «Наполи» девять матчей, в которых пропустил шесть мячей и четыре раза сохранил свои ворота в неприкосновенности. Цвета итальянского клуба голкипер защищает с лета 2019 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Алекс Мерет
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