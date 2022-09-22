В «Торино» рассказали о состоянии Миранчука

Технический директор «Торино» Давиде Ваньятти поделился информацией о состоянии здоровья полузащитника Алексея Миранчука.

«Миранчук вернулся в общую группу», — цитирует слова Ваньяти «РБ Спорт».

Напомним, права на 26-летнего российского футболиста принадлежат «Аталанте», но текущий сезон он проводит в «Торино» в аренде. В первом туре нового сезона Миранчук вышел на поле в стартовом составе туринского клуба и отметился забитым мячом, но получил травму и в перерыве был заменен. Больше хавбек пока на поле не появлялся.

Согласно данным портала transfermarkt, стоимость полузащитника составляет десять миллионов евро.