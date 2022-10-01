«Наполи» испортил возвращение на поле Алексея Миранчука

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук восстановился после травмы и сразу попал в стартовый состав на гостевой матч с «Наполи». Лидеры Серии А быстро забили два гола - дубль на счету Андре-Франка Замбо-Ангисса, а на 37-й минуте Хвича Кварацхелия забил свой пятый мяч в чемпионате Италии. Антонио Санабрия размочил счет, но спасти игру туринцы не смогли - 1:3. Миранчук провел на поле ровно полтора тайма.

«Наполи» с 20 очками вышел на чистое первое место, его соперник (10) - восьмой.