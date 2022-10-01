«Наполи» испортил возвращение на поле Алексея Миранчука

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук восстановился после травмы и сразу попал в стартовый состав на гостевой матч с «Наполи». Лидеры Серии А быстро забили два гола - дубль на счету Андре-Франка Замбо-Ангисса, а на 37-й минуте Хвича Кварацхелия забил свой пятый мяч в чемпионате Италии. Антонио Санабрия размочил счет, но спасти игру туринцы не смогли - 1:3. Миранчук провел на поле ровно полтора тайма.
«Наполи» с 20 очками вышел на чистое первое место, его соперник (10) - восьмой.
Протокол игры
|(1:0) Замбо-Ангисса Андре-Франк6'
|(2:0) Замбо-Ангисса Андре-Франк12'
|(3:0) Кварацхелия Хвича37'
|43'Санабрия Антонио (3:1)
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Ким Мин-Чжэ•Руй Мариу81' (Элмас Эльиф (81') •Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Зелиньски Пётр62' (Ндомбеле Танги (62') •Политано Маттео68' (Лосано Ирвинг (68') •Распадори Джакомо62' (Симеоне Джованни (62') •Кварацхелия Хвича81' (Оливера Матиас (81')
Милинкович-Савич Ваня•Джиджи Коффи•Буонджорно Алессандро•Родригес Рикардо85' (Карамо Янн (85') •Синго Вилфред 70'85' (Шуурс Перр (85') •Лазаро Валентино74' (Адопо Ндари (74') •Лукич Саша• 73'Линетти Кароль74' (Эйна Ола (74') •Влашич Никола•Миранчук Алексей68' (Радоньич Неманья (68') •Санабрия Антонио
01 октября. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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