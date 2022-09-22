Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Суд запретил «Наполи» использовать изображение Марадоны на футболках

 
22 Сентября 2022 • 23:13 Комментировать
Наполи
...
Торино
1 1.58 X 4.15 2 5.60
01.10 16:00

«Наполи» проиграл суд с родственниками Диего Армандо Марадоны, клубу запретили использовать лик самого лучшего игрока за всю историю клуба на своих футболках.

Родственники Марадоны, как и родственники легендарного бразильского автогонщика Айртона Сенны, также слишком рано покинувшего наш мир, тщательно следят за коммерческой составляющей прославленного имени, уже давно ставшего выгодной торговой маркой.

Более того, родственники Марадоны теперь хотят добиться от «Наполи» и запрета на использование изображения Марадоны на баннерах и рекламных плакатах, а не только на футболках. Об этом сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.


 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НАПОЛИ ТОРИНО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Сентября
23:29 · Италия. Серия Б
Глик рад тому, что «Беневенто» возглавил Каннаваро
23:13 · Италия. Серия А
Суд запретил «Наполи» использовать изображение Марадоны на футболках
22:25 · Италия. Серия А
«Наполи» ждёт Осимхена - стало известно, когда нигериец вернётся на поле
22:14 · Италия. Серия Б
«Дженоа» официально решил вопрос с Шевченко 1
20:40 · Италия. Серия А
Пиоли: В «Милане» я чувствую себя как дома
20:34 · Италия. Серия А
​Пиоли назвал цель «Милана»
20:26 · Италия. Серия А
Манчини признался, при каком условии изменит стиль игры сборной Италии
19:31 · Италия. Серия Б
​Каннаваро: «Мы увлеклись футбольной модой»
19:27 · Италия. Серия Б
​Каннаваро: «Надеюсь, люди будут больше ценить меня как тренера, а не как бывшего игрока»
19:20 · Италия. Серия А
​Пандев повесил бутсы на гвоздь
18:54 · Англия. Премьер-лига
«Милан» заинтересован в подписании форварда «Челси»
18:38 · Италия. Серия А
Перес сказал: «Если вы не продадите Шевченко, я поезду в Турин и куплю Зидана» - Галлиани
18:32 · Италия. Серия А
​Галлиани: «Если бы не пиво и женщины, Роналдиньо мог бы играть до 60 лет» 1
18:21 · Италия. Серия А
​Гендиректор «Монцы»: «Мы хотели подписать Дибалу»
17:43 · Италия. Серия А
​Индзаги помешал «Интеру» подписать Дибалу летом слухи
Все новости
Рекомендуем