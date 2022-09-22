Суд запретил «Наполи» использовать изображение Марадоны на футболках

«Наполи» проиграл суд с родственниками Диего Армандо Марадоны, клубу запретили использовать лик самого лучшего игрока за всю историю клуба на своих футболках.

Родственники Марадоны, как и родственники легендарного бразильского автогонщика Айртона Сенны, также слишком рано покинувшего наш мир, тщательно следят за коммерческой составляющей прославленного имени, уже давно ставшего выгодной торговой маркой.

Более того, родственники Марадоны теперь хотят добиться от «Наполи» и запрета на использование изображения Марадоны на баннерах и рекламных плакатах, а не только на футболках. Об этом сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.



